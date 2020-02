Tuttosport: con il poker all’Eibar Messi ha fatto respirare Bartomeu

«Avevamo proprio bisogno di una vittoria così». L’ha detto Quique Setién, ma lo pensa anche il suo presidente che, prima dell’inizio dell’incontro, ha cercato riparo sotto un sorriso di circostanza dalla panolada e dai fischi che gli sono piovuti addosso: «Bartomeu dimissi». E già, perché sebbene sia Setién che i calciatori abbiano assicurato di non aver risentito degli intermittenti, ma puntuali, mugugni del Camp Nou, la verità è che per il bene della propria squadra, il numero uno blaugrana non può permettersi di prolungare questa situazione d’impasse fino a giugno. Anche perché non può davvero pensare di poter contare sempre sull’aiuto di Lionel Messi che con il poker rifilato all’Eibar ha concesso qualche giorno di respiro alle persone che avrebbero provato a gettare fango anche su di lui. Insomma, una situazione surrealista dove lo “spiato” si è ritrovato a salvare lo “spione” dal linciaggio dei soci culé.