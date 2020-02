Tra entrate e uscite il Napoli al mercato quest’anno ci ha rimesso 80 milioni

Studio del Cies sul saldo del calciomercato 2019/20: in Italia tra estate e inverno è l’Inter quella che ci ha rimesso di più. Bene l’Atalanta: +41 milioni

Il mercato del Napoli di questa stagione ha fatto registrare un saldo negativo di 80 milioni. Mentre l’Atalanta, oltre a giocarsi gli ottavi di Champions e restare sempre appena sotto la vetta in campionato è anche tra le società che al calciomercato ci guadagna: tra sessione invernale ed estiva registra un più 41 milioni.

Il dato è estrapolato da uno studio dell’Osservatorio CIES, che ha analizzato i trasferimenti in Europa per stilare le classifiche dei saldi. Il Real Madrid è il club che tra entrate e uscite ci ha perso di più: 181 milioni di euro. Dietro l’Aston Villa (-169 milioni) e il Barcellona (-166 milioni).

Con il miglior saldo c’è invece il Chelsea, che non potendo fare acquisti in estate ha registrato 205 milioni di euro di introiti. Seguono il Benfica (+167) e l’Ajax (+137 milioni).

In Italia l’Inter è quella col saldo più negativo (-111 milioni di euro), con la Juventus appena dietro. Il Napoli, come detto, è -80 milioni, ma ci sono anche il Bologna (-71) e il Parma (-71). In attivo invece Sampdoria (+57 milioni), Atalanta (+41 milioni) e il Genoa (+40 milioni).