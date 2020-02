Tegola Juve: Higuain fermo per lombalgia

L’argentino si è fermato per una lombalgia, che verrà tenuta d’occhio nelle prossime ore

Ancora problemi per Maurizio Sarri, si ferma Gonzalo Higuain. Come reso noto del report dell’allenamento di oggi l’attaccante argentino non ha preso parte alla sessione mattutina di lavoro col gruppo

Questo il report medico del club bianconero:

‘Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito; Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pinsoglio è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata come da programma’.