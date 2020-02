Sky rassicura: solo un fastidio per Milik

Già domani l’attaccante polacco dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, ma crescono le quotazioni di Mertens contro il Cagliari

Dopo il report dell’allenamento di questa mattina che aveva allarmato sulle condizioni di Arkadius Milik che ha lavorato a parte, arrivano gli aggiornamenti di Sky con il bollettino. Per l’attaccante polacco si tratta solo di un fastidio, già domani potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, ma questo inevitabilmente cambia le cose per quel che concerne la formazione anti-Cagliari: in rialzo, dunque, le quotazioni di Dries Mertens, che dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto.