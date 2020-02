Sconcerti: non sono conciliabili le culture di Sarri e della Juve

La Juve gioca ormai male per procedura, spontaneamente. Non esiste una nuova Juve e non ci sono più tracce della vecchia

“La Juve non c’è stata né come squadra né come solisti” commenta Mario Sconcerti sul Corriere della Sera a proposito della sconfitta rimediata ieri dalla Juve in Champions. Non è il risultato a preoccupare, ma come è maturato. I bianconeri hanno cominciato a giocare solo quando si sono resi conto di stare facendo una brutta figura.

La prestazione di Champions non è stata diversa da quelle offerte in campionato, come invece si sperava. E Sconcerti conclude

Temo ci sia alle spalle di tutto un rapporto che non è mai nato fra tecnico e squadra. Forse sono sbagliati i tempi, forse non conciliabili le culture. Ma il risultato di questo ingorgo di cattiverie è una squadra sperduta, occasionale, dove pochi aiutano e meno ancora hanno il piacere di seguire l’allenatore