Repubblica: Gattuso ha mandato a casa Allan durante l’allenamento

Una vera e propria punizione, culmine di un rapporto che si è incrinato negli ultimi venti giorni. Gattuso non è soddisfatto del lavoro di Allan: la scarsa intensità è suffragata dai dati dello staff tecnico

L’allenamento di ieri è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare la pazienza di Allan, come riporta oggi Repubblica. Gattuso non solo ha deciso di non convocare il centrocampista brasiliano per l’ennesima volta contro il Cagliari, ma ha voluto mettere in chiaro la situazione una volta per tutte, sia con Allan che con il resto della squadra, perché da oggi non si fanno più sconti a nessuno

«Basta così. Vai negli spogliatoi», gli ha detto, mentre i compagni erano ancora in campo. Una vera e propria punizione, culmine di un rapporto che si è incrinato negli ultimi venti giorni.

Tutto parte dalla sostituzione contro la Fiorentina, poco gradita al brasiliano, poi la vacanza a casa per conoscere il figlio Matteo e dal suo ritorno qualcosa è cambiato con Gattuso.

Gattuso non è soddisfatto del lavoro di Allan: la scarsa intensità è suffragata dai dati dello staff tecnico durante gli allenamenti