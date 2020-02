Repubblica: dalla Città metropolitana 650mila euro per il Museo di Totò. Aprirà nel 2021

Saranno utilizzati per restaurare i locali di Palazzo dello Spagnuolo. La convenzione con il Comune sarà firmata a marzo. A maggio il bando di gara, poi, in autunno, l’affidamento dei lavori

Il museo dedicato a Totò aprirà i battenti nella seconda metà del 2021, scrive Repubblica Napoli. Il ministro Franceschini ha già dato il suo benestare. Ieri il sindaco de Magistris ha parlato di risorse messe a disposizione da parte della Città metropolitana.

«Noi abbiamo messo le risorse e si può arrivare a costruire un processo partecipato con il Governo e la famiglia per un’azione di valorizzazione e di gestione».

Si tratta di 650mila euro. Saranno utilizzati per restaurare il terzo e quarto piano di Palazzo dello Spagnuolo, al rione Sanità.

La convenzione tra Comune e Città metropolitana sarà firmata a marzo. Nascerà una Fondazione che metterà insieme Comune, Ministero ed eredi di Totò, di cui il Comune sarà promotore.

A maggio dovrebbe essere pronto il bando di gara, poi, in autunno, l’affidamento dei lavori.

Elena De Curtis si dice soddisfatta sia dell’incontro avuto lunedì con il ministro Franceschini che della piega che hanno preso le cose. E risponde anche alla proposta lanciata da Giulio Baffi su Repubblica, sull’opportunità di creare un più ampio museo dello spettacolo, dedicato a tutti gli artisti napoletani che hanno fatto grande la città.

«Cominciamo da uno, non esageriamo. Abbraccio l’idea di Baffi, magari se ne possono fare due. Ci sono tanti personaggi che insieme a mio nonno hanno dato lustro a Napoli, dai De Filippo a Viviani e ai tanti cantanti, i napoletani sono sempre stati i più forti. Ma non perché è mio nonno ma Totò è un mondo, è molto attuale, e le persone con lui hanno ancora un rapporto particolare. La gente nutre affetto per lui. A colpire, oggi dopo quattro generazioni, è la sua immensa umanità».