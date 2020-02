Ministero, Comune ed eredi di Totò in una fondazione per il Museo dedicato al principe della risata

Sul CorMez. Se ne discuterà lunedì, in un incontro in programma tra Salvo Nastasi, delegato di Franceschini per la vicenda, il sindaco de Magistris e la nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis

Il Corriere del Mezzogiorno torna ancora sulla questione Museo di Totò. Il quotidiano dà notizia di un incontro in programma, per lunedì, tra Salvo Nastasi, delegato dal ministro Franceschini a seguire la vicenda del Museo, il sindaco de Magistris e la nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis.

L’idea è quella di istituire una fondazione che comprenda il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Napoli e gli eredi del principe della risata. Un ente che sovrintenda sia all’istituzione del Museo che alla sua gestione partendo dai locali già individuati per il Museo, a Palazzo dello Spagnolo alla Sanità e dai fondi già stanziati per il progetto. Ovvero i 650mila euro individuati dal Piano strategico della città metropolitana.

“C’è sicuramente da realizzare l’ascensore per accedere ai locali e risistemare i luoghi che ormai da tempo versano in stato di abbandono. E poi c’è da allestire le sale, riempirle con cimeli e ricordi del principe della risata. A questo dovrebbe pensarci proprio la famiglia de Curtis che ha nelle sue disponibilità una serie di oggetti, lettere, fotografie e abiti di scena che potrebbero comporre la collezione da esporre al pubblico. Resta anche l’idea del multimediale, della proiezione di film e di video di Totò, un patrimonio immenso, fatto di oltre 90 pellicole”.