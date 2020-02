Repubblica: Brescia-Napoli, Politano al posto di Callejon. Insigne rientra, Mertens resta titolare

L’unico pensiero di Rino Gattuso, in questo momento, è la partita di venerdì contro il Brescia, scrive Repubblica Napoli.

“Rino Gattuso sta pensando soltanto ai prossimi impegni e non ammette distrazioni. Persino la grande notte con il Barcellona è fuori dalla porta del centro tecnico. La priorità si chiama Brescia, appuntamento fondamentale per dare continuità al successo di Cagliari. Il Napoli ha bisogno di un filotto per iscriversi con prepotenza alla lotta per l’Europa League”.