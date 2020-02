Repubblica: Brescia-Napoli, Allan titolare. Un turno di riposo a Fabian o Zielinski  

Lobotka vuole un posto in campo. In difesa scelte scontate, con Di Lorenzo e Mario Rui esterni e Manolas e Maksimovic centrali

Domani, contro il Brescia, in trasferta, tornerà in campo Lorenzo Insigne. Il problema al ginocchio che lo ha tenuto in panchina per due partite è ormai superato e adesso, scrive Repubblica Napoli, lo aspetta una maglia da titolare.

Il capitano vuole fare la differenza e assicurare la continuità necessaria alla squadra. Tra l’altro Insigne, in trasferta, si è finora rivelato prezioso.

“Finora si è esaltato spesso lontano dal San Paolo: dei suoi 4 gol in campionato, tre li ha confezionati in trasferta e quindi spera di proseguire la collezione al Rigamonti in un appuntamento cruciale per le ambizioni di rimonta in classifica”.

Il suo rientro da titolare non sarà l’unica novità della formazione scelta da Gattuso, anche se il tecnico non farà un turnover massiccio. E’ in corso il ballottaggio tra Callejon e Politano e ritorna anche disponibile Milik. Llorente, invece, è fermo ai box per influenza.

“In mediana probabile turno di riposo per uno tra Fabiàn e Zielinski. Da valutare l’inserimento dal primo minuto di Allan. Scalpita anche Lobotka. Nessuna novità, invece, in difesa. Ospina resta favorito su Meret e ormai il colombiano sembra aver compiuto il sorpasso decisivo nei confronti del giovane talento friulano, non certo contento della situazione. Scontato pure il quartetto arretrato: Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Maksimovic coppia centrale. Koulibaly invece non ci sarà: il rientro col Lecce ha acceso un nuovo campanello d’allarme e il difensore ha deciso di svolgere un programma personalizzato in attesa di ritrovare l’elasticità muscolare. Vorrebbe esserci martedì al San Paolo contro il Barcellona: se ne riparlerà sabato”.