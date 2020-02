Moggi: Commisso, a freddo, non avrebbe fatto quelle dichiarazioni

Su Libero, Luciano Moggi scrive della giornata di campionato che si è chiusa. Non parla del Napoli, ma commenta la vittoria della Juventus e le dichiarazioni di Commisso dopo la partita di domenica.

“Faticando più del previsto, ma meritatamente, la Juve supera la Fiorentina con un 3-0 magari troppo severo visto come si sono battuti i viola nel primo tempo. Sarri, memore di quando successo a Napoli, ha utilizzato Costa al posto di uno dei “tre”, essendo il brasiliano abile nel saltare gli avversari e creare spazi per dare ampiezza alla manovra e non ritrovarsi nell’area viola intasata, considerando che la Fiore difende bassa per abitudine”.