Rinnovo Milik – Gazzetta: se non c’è l’accordo il polacco potrebbe partire a giugno

Il nodo del rinnovo dell’attaccante è sulla cifra della clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe si aggirasse intorno agli 80 milioni

Il Napoli cerca la strada per il rinnovo con Milik, le parti non sono lontane da trovare un accordo, quella che manca è solo la cifra della clausola rescissoria. Il club preme per nn perdere l’attaccante su cui ha impostato il reparto avanzato del futuro, ma se non si dovesse giungere ad un accordo, scrive la Gazzetta dello Sport, il polacco potrebbe essere messo sul mercato a giugno

“Ha un accordo che scadrà a giugno 2021 e in questo periodo ne sta discutendo il rinnovo. Ma le difficoltà non mancano, la discussione è ferma al no dell’entourage del giocatore alla proposta del Napoli d’inserire nel contatto una clausola di 80 milioni di euro. Ne accetterebbero una da 50 milioni e non oltre. C’è il rischio che il giocatore possa essere messo sul mercato senza un accordo”