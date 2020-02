MF: si attende risposta sul ricorso Sky per le esclusive online

Ai attende la decisione del Tar sul ricorso di Sky Italia contro il provvedimento con cui l’Antitrust ha vietato alla pay-tv di acquistare in esclusiva contenuti e canali per la piattaforma web

Come riporta “MF – Milano Finanza”, si attende a breve la decisione del Tar sul ricorso di Sky Italia contro il provvedimento con cui l’Antitrust ha vietato alla pay-tv di acquistare in esclusiva contenuti e canali per la piattaforma web.

La decisione risale a maggio del 2019, quando l’intesa tra Sky e Mediaset per il passaggio alla pay-tv satellitare di R2 (piattaforma tecnica e amministrativa di Mediaset Premium) aveva decretato la nascita di un monopolio di fatto.

In generale, come riporta Calcio e Finanza, si pensa ad una probabile conferma del provvedimento Antitrust, in linea con le indicazioni contenute nella recente delibera con cui l’Agcm ha approvato le linee-guida della Serie A sui diritti tv. Se così fosse, l’entità di un’eventuale offerta di Sky per la Serie A 2021-2024 potrebbe risentirne, riportando l’attenzione sull’ipotesi di un canale tematico della Lega.