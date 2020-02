Messi sul “Barça gate”: “Mi sembra tutto strano. Dobbiamo aspettare per vedere se è vero o no”

In una lunga intervista al Mundo Deportivo Leo Messi sviscera tutto il “Barça Gate” e lo spiega ovviamente dal suo punto di vista, partendo dalla polemica nata con Abidal dopo l’esonero di Valverde, fino ad arrivare alle rivelazioni che hanno scatenato le ultime polemiche con la società

Martedì Bartomeu è dovuto scendere di nuovo per parlare con te e i senatori del caso dei social network lanciato da Cadena Ser. Le spiegazioni del presidente ti hanno convinto?

“Mi ha sorpreso, davvero, perché non ero qui ed ero solo in viaggio. Quando sono arrivato, ho appreso un po’ di tutto. Il presidente ci ha detto le stesse cose che ha detto in pubblico, le stesse cose che ha detto alla conferenza stampa. Qual era la situazione, cosa era successo e non posso aggiungere altro. Proprio quello che sanno tutti ha detto ai senatori in privato.