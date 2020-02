L’Ifab: “Nessuna modifica al fuorigioco per la prossima stagione”

Lukas Brud lo ha dichiarato a ESPN: “Non ne discuteremo, perché ogni proposta deve essere presentata entro il 1° novembre dell’anno precedente per consentirci di discuterla in dettaglio”

Lukas Brud frena sulla possibilità di accogliere la proposta di Wenger sul fuorigioco per la prossima stagione. E’ impossibile che venga approvata nel corso della riunione generale di Belfast, il prossimo 29 febbraio. Il capo dell’Ifab lo ha dichiarato a ESPN, come riporta Calcio e Finanza.

“Abbiamo una procedura molto rigorosa che abbiamo introdotto alcuni anni fa. Secondo cui ogni proposta deve essere presentata di solito entro il 1° novembre dell’anno precedente per consentirci di discutere in dettaglio una proposta con gli organi competenti.”

Non è in discussione la bontà o meno della proposta, ha chiarito.

“Non sto giudicando la proposta, potrebbe essere una buona idea, ma non è sufficiente che giunga all’IFAB una buona proposta per l’approvazione o il voto per modificare le regole del gioco, è impossibile, proprio per il processo che spiegavo in precedenza”.

Insomma, non se ne farà niente per l’Europeo e neppure per la prossima stagione.

“L’incontro è anche per discutere di calcio e alcune idee, e l’AGM potrebbe dire ok, questo potrebbe essere qualcosa di cui vogliamo discutere ulteriormente, o consegnarlo ai pannelli consultivi per ottenere il loro punto di vista e forse fare qualche prova. Ma non sarà usato all’Europeo come riportato da alcuni media e sicuramente non entrerà a far parte del regolamento nella prossima stagione.”