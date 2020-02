L’anno scorso il Barcellona ha scartato Haaland perché “non gioca per la squadra”

L’attaccante da 40 gol in 30 partite era stato osservato, ma ritenuto non adatto al tipo di gioco dei blaugrana. Che ora sono alla disperata ricerca di una punta

Quaranta gol in 30 partite finora tra campionato austriaco, Bundesliga, coppe nazionali e Champions League. Un gol ogni 50 minuti: 16 reti in 14 partite in Austria, 9 gol in 6 partite col Borussia Dortmund, e poi 10 gol in Champions. Ma Erling Haaland non è un giocatore del Barcellona perché non è “un giocatore di squadra”.

L’abbaglio clamoroso degli osservatori blaugrana che l’anno scorso erano alla ricerca di un vice-Suarez è svelato dal Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo il Barca aveva studiato attentamente per 15 partite l’attaccante norvegese nella scorsa stagione, assieme a Luka Jovic, chiudendo il dossier con un giudizio che sottolineava le grandi lacune per il gioco di squadra.

❌ Los informes del Barça primaron lo que definieron como poca capacidad técnica, con deficiente asociación al juegohttps://t.co/dyrQV3XFdr por @MigRico — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 26, 2020