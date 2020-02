La Lazio vince a Parma 1-0 e si porta a un punto dalla Juventus

Nel primo tempo rete decisiva di Caicedo. Per la squadra di Inzaghi 18esimo risultato utile consecutivo. La sconfitta del Parma buona notizia per il Napoli

A questo punto la Lazio non è che crede allo scudetto, di più. Perché se alla quarta di ritorno ti ritrovi a un punto dalla Juventus capolista, vuol dire che sei in pienissima corsa per lo scudetto. È quel che sta accadendo alla Lazio di Pippo Inzaghi che ha vinto 1-0 a Parma, con gol di Caicedo nel primo tempo. I laziali in settimana si sono rammaricati per non aver battuto il Verona di Juric nel recupero, eppure hanno giocato una buona partita e hanno colpito anche due pali. Proprio il Verona, ieri sera, ha ulteriormente aperto il campionato dopo aver battuto la Juventus di Sarri per 2-1. Anche i bianconeri hanno colpito due pali contro i gialloblù.

La Lazio ha giocato una buona partita, sui nervi, ha costruito più occasioni (anche se non tantissime) rispetto agli emiliani e alla fine hanno difeso il risultato. La Lazio ha potuto contare anche sul rientro in campo di Correa che è entrato nel secondo tempo proprio al posto di Caicedo. Per la Lazio diciotto risultati utili consecutivi.

Adesso la classifica vede la Juventus in testa con 54 punti, la Lazio a 53 e l’Inter a 51 (ma l’Inter stasera giocherà il derby).

Per il Napoli la sconfitta del Parma è una buona notizia. La squadra di D’Aversa mantiene solo due punti di vantaggio sugli uomini di Gattuso.