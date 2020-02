La Gazzetta: il Napoli adesso ha una difesa solida

A Cagliari la prima partita in campionato senza subire gol. “Con la costruzione dal basso e il possesso palla la squadra rischia poco”

Le ultime due gare senza subire gol (non succedeva da ottobre) confermano il cambio di atteggiamento non solo del reparto, ma di tutta la squadra

Questo il commento on line della Gazzetta dello Sport. Va aggiunto – lo facciamo noi – che a Cagliari per la prima volta il Napoli di Gattuso non ha subito gol in campionato.

Carlo Ancelotti cominciò in agosto con 7 gol subiti in 2 gare. Poi trovò equilibri sempre abbastanza precari e nelle sue 21 gare stagionali il Napoli subì 23 gol, restando con la porta inviolata 7 volte, dunque una su tre. Con Rino Gattuso le medie non cambiano molto: 15 reti subite in 12 gare e 4 di queste con il portiere imbattuto.

Gattuso conta molto sul far partire il gioco dal basso ed è su questo che allena la squadra ogni giorno ed infatti quello che ispira ottimismo è il cambiamento che si registra nell’approccio e nella concentrazione sulla gara.

Da un possesso palla lungo e decisamente non spettacolare il Napoli sta traendo la medicina per ritrovare sicurezza e convinzione nella fase difensiva. Ne consegue che anche in fase di non possesso, con linee strette e basse, la squadra abbia rischiato davvero poco e i clean sheet siano stati il naturale sbocco.