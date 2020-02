La celebrazione di Messi che con tre assist si riprende il Barcellona: “ha fretta di vincere”

È stato il protagonista della vittoria per 3-2 in casa del Betis. Secondo El Pais gli manca Suarez: “Hanno segnato un difensore e due centrocampisti, non si era mai visto”

Tra due settimane arriva Messi al San Paolo. Con il Barcellona sulle spalle. Così il Pallone d’Oro, oggetto in questi giorni di “crisi” blaugrana di svariati riconteggi per capire chi e come potrebbe ingaggiarlo, in una sola sera s’è preso sulle spalle il carico emotivo del momento no e ha risolto tutto con tre assist decisivi. Ha ribaltato il Betis, 3-2, praticamente da solo. Dimostrando due cose. Uno: non ha mollato proprio niente. E due: gli manza Suarez.

In Spagna la celebrazione del campione ritrovato (mai andato via) è obbligatoria. Il Mundo Deportivo scrive che “Messi cresce di fronte alle avversità e, inoltre, ha fretta di vincere. Sa che la sua esuberanza fisica, non la sua tecnica, andrà a ridursi col tempo. E anche se non è ancora così, non vuole perdere occasioni. Ha cercato la vittoria con rabbia. Il Barça trascinato da Messi si rifiuta di perdere la partita contro il Betis”.

Tre assist. Il primo decisivo, “un videogioco”, per Jong. Il secondo, per Busquets. E il terzo, una grande palla a Lenglet. 23′, 47′ e 62′. E’ la terza volta in carriera che Messi finisce con tre assist nella stessa partita, scrive ancora il Mundo, prima lo aveva fatto contro il Levante in Coppa nel 2014 e contro il Getafe a marzo del 2016. In questa stagione è il secondo giocatore che raggiunge le doppie cifre sia in gol (14) sia in assist, tra i cinque campionati più importanti in Europa. L’altro è Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, con 12 gol e 13 assist.

Ma El Pais fa notare che a Messi manca il suo centravanti di riferimento: Luis Suarez: “Hanno segnato De Jong, Busquets e Lenglet, due centrocampisti e un difensore, non si era mai visto al Barça”.

“Messi vuole arrivare allo stadio Bernabéu il 1 marzo con le carte in tavola per vincere La Liga”. “La differenza rispetto agli incontri precedenti sta nella risposta immediata del Barça” ai gol del Betis. Ma “il 10 fa fatica a giocare e calciare senza un 9. “Messi non si arrende e il Barcellona si aggrappa alla Liga”, solo grazie a lui.