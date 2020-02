La bomber del Napoli femminile a Zeman: «A me più che cucinare, piace mangiare»

Sul Cormezz: «Nell’immaginario collettivo il calcio è potenza e noi siamo viste come delicate e fragili, ma non siamo più fragili, forse solo più pettegole»

Martina Gelmetti, bomber del Napoli femminile, risponde con ironia sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno alle parole pronunciate qualche giorno fa da Zeman sul calcio femminile e la cultura legata alle donne che stanno in cucina

«Effettivamente – e ci scherza su Martina – nell’immaginario collettivo il calcio è potenza e noi siamo viste come delicate e fragili. Peccato che io in cucina proprio non ci so stare. Vivo lontana dalla mia famiglia che abita a Verona, posso giurare: sopravvivo»