Inzaghi: “Se firmerei per il secondo posto? Dobbiamo firmare di fare partite come oggi”

L’allenatore della Lazio a Sky: “Mancano 17 partite alla fine, sono tantissime. Ci sono tanti punti ancora. Vivo alla giornata, come ho fatto per quattro anni meravigliosi grazie ai ragazzi e al pubblico che ci ha aiutati tanto”.

La Lazio vince contro la Spal 5-1. Ai microfoni di Sky parla l’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi.

Una partita in cui hanno segnato tutti gli attaccanti.

“E’ normale che devo chiedere gli straordinari. Caicedo ieri aveva qualche problema, è stato disponibile come sempre, ha stretto i denti. In un’altra situazione non l’avrei rischiato. Ci ha dato una grandissima mano. Sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplice una partita che non lo era”.