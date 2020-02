In dubbio la conferma di Gattuso, De Laurentiis pensa a Juric

Secondo quanto riporta Calciomercato.com dopo la sconfitta contro il Lecce le quotazioni del tecnico calabrese avrebbero subito un calo

Calano le quotazioni di Rino Gattuso per la riconferma alla guida del Napoli nella prossima stagione. Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui sarebbe invece in ascesa il nome di Ivan Juric.

Complice la sconfitta rimediata n casa contro il Lecce, il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli non sarebbero più convinti della riconferma dell’allenatore calabrese. Il presidente azzurro sarebbe invece intrigato dal tecnico del Verona dei miracoli per far partire il nuovo ciclo del Napoli