Il Torino ritrova Berenguer, ma contro il Napoli Longo pensa a Belotti-Zaza

Lo spagnolo ha recuperato dall’infortunio alla schiena ed è stato convocato. Verdi verso la panchina, ma resta in ballottaggio

Berenguer c’è, e Verdi pure. Ma forse non serviranno. Longo pensa a un Torino con due punte “alte” per la sfida contro il Napoli di domani sera.

Il trequartista spagnolo pare aver superato l’infortunio alla schiena ed è stato convocato. Il tecnico però potrebbe schierare un 3-5-2 con De Silvestri in vantaggio su Ola Aina per un posto sulla fascia destra. Zaza cerca un posto a questo punto è in ballottaggio con Verdi e proprio Berenguer. Con Baselli pronto a infoltire il centrocampo se la scelta dovesse ricadere col modulo a due punte. In predicato per una maglia anche Edera.

Questo l’elenco completo dei convocati granata: Rosati, Sirigu, Ujkani; Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo; Adopo, Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon; Belotti, Edera, Verdi, Zaza.