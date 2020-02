Il Mattino: Sampdoria-Napoli sarà l’esordio di Lobotka in regia

Gattuso adesso ha solo l’imbarazzo della scelta per fare la formazione e al tecnico calabrese piace giocare sull’undici da mettere in campo

A Gattuso piace giocare sulla formazione, scrive oggi il Mattino, facendo il punto su chi partirà titolare questa sera al Marassi contro la Sampdoria. Tanti i dubbi del mister che può finalmente contare su una rosa ampia e su quasi tutti gli infortunati, mancano ancora all’appello Fabian Ruiz e Politano influenzati. Anche Demme, sebbene partito per Genova, potrebbe non essere della serata, in questo caso Gattuso è pronto a far scendere in campo Lobotka al suo esordio in regia, affiancato da Elmas e Zielinski. Il dubbio maggiore è in difesa dove rientra Maksimovic

Lo terrà ancora nel suo recinto, puntando ancora su Di Lorenzo centrale, o gli farà prendere confidenza già contro Sampdoria, visto che non gioca da 55 giorni? Gattuso lo terrà ancora a riposo, puntando su Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale. Ovvero la stessa linea a 4 che ha giocato con la Juventus.