Il Mattino: Milik vuole una clausola bassa per potersi liberare

Il Mattino ricorda la grande tripletta di Milik contro il Genk e il fatto che l’attaccante ha una certa affinità col gol contro la Sampdoria. Ma l’attaccante polacco sta giocando la sua partita personale anche con la società in vista del rinnovo

“Lui vorrebbe una clausola bassa per potersi eventualmente liberare in caso di proposta da sogno, il Napoli nicchia e rallenta le operazioni. Intanto il campo racconta di tre gare di campionato senza reti e un altro passaggio a vuoto in coppa Italia. Ma c’è una buona notizia: contro la Samp ha giocato tre partite e per due volte l’ha buttata dentro. Un motivo in più per sorridere in vista di stasera”