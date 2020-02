Elmas si chiama come l’aeroporto di Cagliari, se ne é accorto quando Lozano anziché presentarsi a Capodichino è andato a casa sua

1) Date ad un uomo discantato dall’amore gli occhi di una donna capace di innamorarlo e lui farà di lei il suo scopo di vita, la sua priorità, la sua arte. Il destro a giro di Mertens è la traiettoria emozionale di un templare della nostra passione. Grazie Ciru’😍

2) ” E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere”….io che la canto quando vedo Ospina fraseggiare sulla linea di porta. E’ la stessa sensazione, secondo me…

“tu chiamale se vuoi, imprecazioni! ”

3) Bisogna dire che non sembrava na’ partita ma la processione del Venerdì santo. Un lamento continuo! Una lentezza tale che pure ‘o suonne si è sfasteriato di salvarci!😅

4) Non so se fosse piu irritante il calcio picchiato della meteora Maran/Klopp o la lingua italiana parlata da Minotti. Per lui i congiuntivi come la grammatica tutta, sono un’opinione, un po’ come il pallone per Cigarini 😁

5) Allan-Lozano e Koulibaly a casa, Insigne in panchina e in tutto questo, come se non bastasse per metterci ansia, Hysaj in mezzo al campo a piede invertito! Mi sono sentito come quello di sinistra a cui gli viene detto “ah allora voti il PD?”😜

6) Piotr Zielinski e Fabian Ruiz accanto a Demme non sono un centrocampo, ma una tavolozza di colori in mano a dei bambini a cui gli viene data una parete bianca e gli viene detto “colorate” tanto po’ asci nu capolavoro, tanto li rincorri per picchiarli, stasera capolavoro 😌

7) Terza vittoria in trasferta in poco tempo, seconda partita senza prendere goal in una settimana. Il Gattusismo è la nudità senza piacere mentale, un acchiappo senza corteggiamento, una freddezza disarmante ma concreta.

🙃

P.S. Elmas si chiama come l’aeroporto di Cagliari, se ne è accorto quando Lozano anziché presentarsi a Capodichino è andato a casa sua

P.S.S. Ospina-Klavan ed è subito Fred Flistones…

Sempre e Comunque Forza Napoli