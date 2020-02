Il Fatto: Autostrade propone al governo di comprare il 49% delle quote dei Benetton

La scelta della percentuale non è casuale. Cedendo il 49% Aspi finirebbe in minoranza ma lo Stato non potrebbe comandare da solo e dovrebbe sempre accordarsi con Benetton e gli altri azionisti

Sul Fatto Quotidiano la notizia che lo Stato possa comprare le azioni di Autostrade per l’Italia. Per la precisione il 49% del capitale di Aspi. La proposta proverrebbe proprio da Autostrade.

Non si tratta di una percentuale casuale, spiega il quotidiano di Travaglio.

“Atlantia, la holding controllata dai Benetton, possiede l’88 per cento della società. Cedendo il 49 per cento finirebbe in minoranza. Senza però che lo Stato possa – con quella quota –comandare davvero da solo, non avendo la maggioranza assoluta. Dovrà trovare di volta in volta l’accordo o coi Benetton o con gli altri due azionisti, cioè Appia Investments del gruppo Allianz(6,94%) e il fondo statale cinese Silk Road Fund (5%)”.