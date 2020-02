Il Cagliari vieta l’accesso allo stadio a tre tifosi per comportamento razzista verso gli avversari

Il Cagliari fa sapere, tramite un comunicato pubblicato sul suo sito, di aver emesso tre misure interdittive. I destinatari sono tre tifosi colpevoli di aver rivolto a giocatori avversari parole discriminatorie ed offensive di matrice razzista. E’ accaduto, spiega, in occasione di partite disputate negli ultimi mesi alla Sardegna Arena. Si tratta di possessori di biglietto occasionale per Distinti e Tribuna. Sono stati riconosciuti grazie agli steward e al personale di sicurezza del Cagliari e prontamente denunciati.

Il comunicato recita:

“In ottemperanza al codice regolamentare in vigore, ma soprattutto a tutela dei tifosi del Cagliari, della città di Cagliari e di tutta la Sardegna, che in termini di accoglienza e rispetto non hanno certo bisogno di prendere lezioni, sono state irrogate sospensioni del gradimento perpetuo, che impediranno a chi si è macchiato di queste azioni deprecabili di entrare alla Sardegna Arena, per qualsiasi manifestazione, per sempre. Il livello di attenzione e sensibilità atto ad impedire che nessuno possa compromettere i valori nei quali la Società e i suoi tifosi credono è e sarà sempre la priorità del Cagliari”.