I quotidiani promuovono Elmas il più attivo del Napoli

Per il macedone alla sua seconda partita di seguito da titolare tutti 7 in pagella, tranne Corriere della Sera e Repubblica che gli danno mezzo voto in meno

I quotidiani promuovono la seconda partita consecutiva di Elmas come esterno di attacco del tridente di Gattuso. Corriere dello Sport, Mattino e Gazzetta gli danno 7 in pagella. Più stitici, ma con un giudizio di solo mezzo voto in meno, Corriere della Sera e Repubblica.

Il Corriere dello Sport lo definisce “delizioso” in fase di palleggio.

“Sulla fascia esiste, da mezzala stordisce: delizioso nel palleggio e nelle irruzioni (illeggibili). Se non si perde…”

Per Gazzetta e Mattino è il macedone l’uomo più attivo del Napoli.

La rosea scrive:

“Il più vivace. Punta l’uomo e lo salta anche, impegna Cragno. Corre e guida il pressing anche nel finale quando arretra da mezzala”.

Il Mattino, invece:

“Il più attivo del Napoli, rapidità di gamba e tanta qualità: salta sistematicamente nell’uno contro uno Pisacane, poi cerca un po’ troppo la giocata con il destro il suo piede preferito, il suo sinistro mette in difficoltà Cragno sul primo palo. Brilla anche da mezzala e regala un assist pregevole non sfruttato al meglio da Mertens”.