I convocati per la gara contro il Cagliari: torna Ghoulam

Assenti invece tra i convocati per la gara di domani Milik, Koulibaly, Lozano e Allan

Dopo la seduta di allenamento di questa mattina a Castel Volturno il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per l’impegno di domani pomeriggio contro il Cagliari di Maran

Ritorna Fouzi Ghoulam in squadra. Assenti, invece, i vari Kalidou Koulibaly, Allan, Hirving Lozano e Arkadiusz Milik.

Koulibaly e Milik hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, quest’ultimo fermo per una infiammazione al ginocchio destro. Lozano si è allenato in parte in palestra e in parte in campo.

I convocati

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.