Gazzetta: Sampdoria-Napoli, la rinascita di Zielinski dopo mesi di appannamento

Linetty resta l’uomo più in forma della Sampdoria, mentre Gattuso potrà contare sul polacco che sta ritrovando la sua forma ottimale

La Gazzetta dello Sport presenta la probabile formazione per la gara che vedrà impegnati gli azzurri nel posticipo di lunedì sera contro la Sampdoria. Gattuso punterà sicuramente su un ritrovato Zielinski

Tra i blucerchiati Linetty resta l’uomo più in forma e soprattutto in casa dà quel qualcosa in più. Rispetto allo scorso anno, invece, Ekdal è uno dei giocatori più incupiti. Nostalgia di Giampaolo? Negli ospiti Zielinski sta dando continuità alla sua rinascita, dopo mesi di appannamento. Aspettiamo invece ancora la ripresa di Fabian Ruiz…