Gazzetta: De Laurentiis cederà Koulibaly al miglior offerente la prossima estate

Il Manchester United una mezza idea ce l’ha, ma partendo da una proposta meno consistente dei 100 milioni di euro offerti a luglio scorso

È oramai ufficialmente nato il caso Koulibaly. Il difensore senegalese, reduce da un lungo infortunio non è ancora in forma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, lo evidenzia anche la prestazione offerta al suo rientro in campo. Motivo per cui Gattuso non lo schiererà domenica contro il Cagliari, ma c’è di più.

c’è il sospetto che il club abbia già fatto la propria scelta, ovvero, cederlo al miglior offrente nella prossima estate. Il rinnovo di Maksimovic e l’acquisto di Rahmani per giugno rappresentano qualcosa più di un indizio.

Del resto il presidente De Laurentiis era stato chiaro quando ha detto che quest’estate non farà come l’anno scorso e non ci saranno intoccabili, ma è pronto a prendere in considerazione eventuali offerte interessanti

Il Manchester United, per esempio, una mezza idea ce l’ha, ma partendo da una proposta meno consistente dei 100 milioni di euro offerti a luglio scorso.