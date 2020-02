Gattuso: «Se si gioca si gioca tutti, non è corretto il rinvio di alcune partite»

A Sky: «Le partite si devono giocare, anche a porte a perte, ma si giocano. Siccome il calcio è un’azienda bisogna fare le cose con criterio e non far parlare nessuno»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo aver vinto la terza gara consecutiva questa volta contro il Torino

«Oggi ero preoccupato per quello che avevamo speso col Barcellona e non siamo partita benissimo, poi la squadra ha fatto quello che doveva. Abbiamo partite importanti e si devono recuperare energie»

Tante occasioni non capitalizzate

«Penso che quando arriviamo negli ultimi per come siamo migliorarti come collettivo si può migliorare»

Milik o Mertens un dilemma

«Milik mi piace molto per la fisicità che ha, spero di poter avere sempre questi problemi qui»

Coppia Manolas-Maksimovic

«Non è il palleggio che mi da soddisfazione ma di come sta lavorando la linea di difesa, di come sale e mette in difficoltà gli avversari. Possiamo fare meglio ma sono contenti, noi non palleggiamo per far vedere agli altri come siamo bravi a farlo»

Coppa Italia?

«Mancano ancora dodici partite alla fine del campionato, un ritorno in Champions da giocare e la Coppa Italia. La domanda è facile per me, preferisco vincere tante partite. Giovedì ci giochiamo tanto, così come col Barcellona. La priorità resta vincere tante partite per andare in Europa League»

Opinione sul rinvio di alcune gare

«Penso che non è corretto al di là di quello che sta succedendo in tutto il mondo, se devono giocare devono giocare tutti, perché giocare delle partite tra un mese due mesi cambia tutto. Le partite si devono giocare, anche a porte a perte, ma si giocano. Siccome il calcio è un’azienda bisogna fare le cose con criterio e non far parlare nessuno»