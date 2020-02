Fino a 700 sterline per entrare in campo coi giocatori, il Telegraph svela il prezzario delle mascotte

Molti club accusati di lucrare sui sogni dei bambini. Ma lo “scandalo” non riguarda i top club che non fanno pagare i piccoli accompagnatori

700 sterline per fare la mascotte. Per scendere in campo dando la mano ai campioni della Premier League. In Inghilterra il sogno dei bambini ha un prezzo, e che prezzo.

Un’inchiesta del Telegraph ha reso noto il tariffario delle mascotte, che varia da club a club e che in molti top club può essere anche gratuita. I club inglesi sono accusati di lucrare sulle famiglie e di discriminare, con i prezzi altissimi, le famiglie che non se lo possono permettere.

Le squadre più “care” sono West Ham, Nottingham Forest, Norwich e Aston Villa. Il Telegraph stima che i club della Premier League che ancora fanno pagare le loro piccole mascotte per un posto in campo in favor di telecamere guadagnano in totale circa 500.000 sterline a stagione da questo business.