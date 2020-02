Dialogo tra Montalbano e Galluzzo su Crimi ed il M5S

Accesa discussione tra il commissario e a Galluzzo che era un seguace di Grillo e Casaleggio della prima ora

Eri timpa che non vidiva a Galluzza il su aginta scilta che per un piriodo eri stata alla Motorizzationa civili, ma il Questuri lo aviva rimannata a Vigati da Muntilbano.

“Gallù, allura commo staie?”-

Galluzza: “Dutturi, ura che sugno turnata, bine: a Montilusa commo dicia vossia mi rumpiva i cabasisa”.

Muntilbano: “Bine ma talia che ura i cabasisa ti li rumpia ia”.

G: “Meliora accà che in un offcia closa, cummissaria”.

M: “Ti accapisca”.

G: “Comma mai non mi havite ancura addimandata dei Cinque stiddra – Galluzza eri un siguace di Grilla e Casaliggia dalla prima ura; ndr. “.

M: “Che havio da dirti: siti passata da DiMaia a Crimi… “.

G: “Che havia da diri avversa a Crimi?”.

M: “Nihilo, nun lo saccia: ma havi macari un nomina che stridia con i vuestra slogana, ‘Onesta, onestà!”.

G: “Lia havia simpre tista per babbiari”.

M: “Io babbio, ma vuia pirdita vuta”.

G: “Ma chilla sugno le iliziona amministrativa… “.

M: “Sissì, ma al Guverna macari Rentia faci la figure dello Statiste cu vuia”.

G: “Rentia havi metu che i su processa vanna a sintintia”.

M: “Sissi, ma intanta vuia non facita chiù nihila: e pari che il guverna poti cadiri”.

G: “Rentia è nu strumenta sfiatata: nun convenia macari a lia annari alli iliziona: poia si accalma”.

M: “Sissi, ma mitta chista, la rivoca ai Binittonna che non faciti, Ancilora-Mittilla, la Tavve che havita dovuto fari, … “.

G: “Ma ura havimmo vutata su Russuia i facilitatora!”.

M: “Ma chi sugno i Facili Tatora?”.

G: “Non se acchiamana Tatora: sirvano a fari li cusa chiù assimplicia”.

M: “Ma la pulitica è cumplessa, Gallù: e vuia la vulita fari simplicia”.

G: “Ma lia diva aspittari martia: allura ci staranna li Stata ginirala e… “.

M: “Ma alli stata ginirala io ci manna Adilina a fari la spisa… “.

G: “Ma si vidia che lia è del Piddie: qualisi cusa facimma non vi vada maie bine”.

M: “Non sugno del Piddie: ma vuia si vulita guvernari – e non spariri; nuta sarcastiche di Muntilbano – havita da fari qualichi cusa e non criari stesicora che non sirvano ad una biniamata minchia”.

G: “Ma lia pirchia ci l’havi cu nuia?”.

M. “Io non l’havia cu vuia: gli italiana si aspittavana qualichi cusa di diversa da vuia. Ura non si accapisce chiù che prupinita”.

G: “Ma nuia simma diversa dalli altira”.

M: “Sissi, ma chesta diversitate non solo non si vidia chiù, ma non si accapisce macari che havita da fari”.

G: “Ma nuia havimma facta il riddite di cittadinantia, abbiamo tagliato i parlamentaria e tollita i vitalitia… “.

M: “Ma un Paisi non si agguverna con gli slogana: io non havio accapita ancura chi site… “.

G: “Nuia non simma né di destera né di sinistre”.

M: “Chesta l’havimmo capita: ma chella che non si è capita è che se non site né di destera né di sinistre, ma che mentula site?”.

G: “Non simma il futura delle pulitiche”.

M. “Ritorna al future?”.

G: “(…)”.

M: “Che vulita fari da granni?”.

G: “Vulimma fari un nuovo contracte di guverna con chi ci stavi per purtare annaza delle prupusta condivisa… “.

M. “Sissi, ma pi ura site sula contracta”.

G: “Ma ura facimma nu puca de streccinca e poia ripartima”,

M: “Ma che havita da fari la Maratone?”.

G: “Ura turna DiBattiste e mitta le cuse a poste”.

M: “Sissi, ma vidite di non farivi battiari… “.

G: (..)”.