Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’alimentatore del portatile

Muntilbano si attruvava su una pilaia plena de sabbie e ci steva un soli che spaccava le petra: a un cirta puncti si assentì una rumorata che ti trasiva nel ciriveddro e che faciva truuu truu truuu…

Si arrisbigliai: nun eri chiù sulla pilaia ed haviva tirata multa santioni… : eri il mallitta tilifona, vitti l’oraria ed erino le tri del pumeriggia, si eri addrummusciuto tanticchia dopo la passiata da Enzu.

“Chi è che scassa?”.

Catarelli: “Sugno ia dutturi: la disturbai?”.

Muntilbano: “Nonsi Catrè stiva sulo durmenda”.

C: “Ma non ci si addurma di pumeriggia: è ruba pe picciliddri e vicchiareddri… “.

M: “(…) . Catarè, ma insumma che vaiai truvanda?”.

C: “Havio un gravi prublema da suttopurla, dutturi”.

M: “Ne havi facultate”.

C: “Gratia. Allura lei lu sape che ia sugno patita per il computeri ed havi macari chella purtatila?”.

M: “Sissi, è nuta a nuia della curte”.

C: “Alluta lia divi sapiri che mi scassai il fila dell’alimentatori del purtatile”.

M: “Allura sì annata a cumprarla?”.

C: “Sissi, dutturi, ma nun è accusì simplicia: pirchia se lia accatta l’alimentatori originala pavia multa dinara”.

M: “Allura commo si facia?”.

C: “Si faccia che si vadia al nigotia per vidiri si ci stavina i Jeckee giusti”.

M: “E allura si truvana?”.

C: “Nun è ditta: alli vulta nei nigotia di littronica non li havina supratta se i purtatila sugno americana AccaPie”.

M: “Allura si futtuta”.

C: “Non è dicta: ti rimana l’ultime pussibilitate”.

M: “Quali?”.

C: “I cinesa”.

M: “Ah… “.

C: “Allura io prima di prantia sugno trasuta in un nigotia di cinesa: e dinta ci stevi viramenta un cinesi”.

M: “Pirchia in un nigotia cinesi che vulivi attruvari, un pachistana?”.

C: “Alli volta poti truvari macari pachistana che fatichina per i cinesa… “.

M: “Ah… “.

C: “E quinni pè nun farla longa io li havia chiesta l’alimentatori e lua mi li attruvai… “.

M: “Ah, bine… “.

C: “In relitate ci stavi nu piccula prublema: il vultaggia eri li stissa, ma l’amperia plus”.

M: “E quinni… “.

C: “E quinni io lo pigliai lo stissa: pirchia ni tiniva de bisugna”.

M: “Eurecke”.

C: “Per moda di dira: assuccesse chella che nun doviva assucederi”.

M: “Ti chiesa multa dinara?”.

C: “Nonsi dutturi i cinesa sugno ecunomica”.

M: “Allura?”.

C: “Mintra mi stavia danna lu scuntrina – pirchia i cinesa nun è vira che nun pavana le tassa; nuta ecunumica-sociala del Catarelli – ed io lo stava a pagari il cummessa cinesi mi tossitta in faccie… “.

M: “Ah, …. Ma insumma nienti de gravia”.

C: “Ma cun la tussa mi arrivai macari un puca di salivi”.

M: “Ah… e allura?”.

C: “Dutturi, ma a chesta punta divo annari allo Spallanzana?”.

M: “Ma tu havia la fibbra?”.

C: “Nonsi dutturi: stavia bine”.

M: “Allura totia bina; io turna a durmiri”.

C: “Ma dutturi se piglia la fibbra?”.

M. “Allura ti mittimma in quarantina nella cella del cummissariata”.

C: “(…)”.

Muntilbano cluse la cunversationa tilifonica e turnai nella playa. Ad un certi punti vitte un vinditori cinesa di cineseria che aviniva virsa di lia e che gli dissi: “Vulita pazziella?”.

Muntilbano: “Non voli ninta: nun havia picciliddra”.

Il cinesa allura tussia a lia in faccie.

Muntilbano: “I che camurria: cu sta sturie del Cronaviria nun si stavia bine macari nei sugna”.