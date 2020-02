Dialogo tra Montalbano e Catarella ed il Coronavirus creato in laboratorio

“Che dicana gli internatta?”. “Diciona che gli Stata non ci stavino cuntando la virità”. “Su qualichi cusa?”. “Che i data dei cuntagiata non sugno chilla che dicana”

Intrata in Commissariata Muntilbano si attruvai in una situazioni di quaresime midiatica: omnes gardavano la tilivisiona e c’eri la ancrowumana che stiva a parlari del Cronaviria e del facta che in Vinita eri murta un taliana per la malattie cinesa e c’irana na ottantina de cuntagiata tra Lumbardia, Vinita e altira rigiona.

Catarelli pariva na statua de sali, Fatia na sfingia, Augelli na crozza, Galluzze nu sixta stiddra…

Muntilbano itte nel su officia e mintre pinsava firmava le carta pirchia alli volta la buracazie poti esseri macari utili: nun facennoti pinsare.

Datasi la situationi cizzionalia Muntilbano lassai la purta apirta e quinni Catarelli non sciddricai ma trasette – sinza scusarse; nota irunica del Muntilbano – e pariva la pubblicitate del mircuria cromma.

“Haviti vista al Norde che successe?”.

M: “Sissi”.

C: “Morì il vecchiareddro e la vicchiariddra”.

M: “Vitti”.

C: “Ma lia mi haviva ditta che si saribba sgonfiata omnia”.

M: “Pinsava che stavama meliora”.

C: “Pirchia lia pinsava chesta?”.

M: “Pirchia l’Itaglia haviva prisa omnia misura nicissaria”.

C: “Allura pirchia successe chesta?”.

M: “Pari che i viroligia taliana abbiana capita che macari patienta asintomatiche potino passari il viria, eppoia ci stavi un ricercaturi lumbardi che eri stata in Cine e si ni iva in gira a infettari omnes”.

C: “Che voli diciri asintomatiche?”.

M: “Voli diciri che macari in pirsona che parino non averi i sintoma della malattie potino trasmittirla”.

C: “Ma allura stamma nguaita”.

M: “Pari di sissi”.

C: “Ma allura havino rationa chilla che stanna su Internetta”.

M. “Che dicana gli internatta?”.

C: “Diciona che gli Stata non ci stavino cuntando la virità”-

M: “Su qualichi cusa?”.

C: “Che i data dei cuntagiata non sugno chilla che dicana”.

M: “In Cina poti esseri: nelle dimocrazie non pinsa pirchia poia si vada in tribunala”.

C: “Poia dicana che la malatia l’havino priparata nei laburatoria”.

M: “Pirchia?”-

C: “Chi dici ana cusa, chi n’atra”-

M: “Ca si diciana multa cuse a mintula de cani”.

C: “Lia non ci accredi?”.

M: “Nonsi, io crida ai facta: nel mio misteri va accusia”.

C: “Ma allura pirchia successe il facta a Lodia?”.

M: “Pirchia c’erino stata ginta in Cine ed havino cuntagiata ginta che non c’eri state”.

C: “Ma ura cume vada a finiri?”.

M: “I cuntagiata vanna in quadresime ed il guverna havi sigillata tota le rigiona e si ferme un pauca de tota: calcia, scole, gita”.

C: “E si aspetti Pasque?”.

M: “Si aspetti che gariscana e spiramma che altira fuculara non ci siana”.

C: “Ma intanta havimma fari pinitentia?”.

M. “Che pinitentia?”.

C: “Dovimma haviri metu dell’altira?”.

M: ”Ci volia sula chiù tintiona”.

C: “Ma quanta timpa havimma da spittari?”.

M: “Il timpa che sirva a fari guariri i malata, a fari sissi che niscuna altira si ammale… “.

C: “Ed il vaccine?”.

M. “Per il vaccine ci voli more timpa”.

C: “Ma ca pari che omnes sugno chiena di ansie”.

M. “Dovimma circari di stari tranquilla: e secutari chella che ci dicana… “.

C: “Ci havimma da lavari le mana e omnia chelle cusa?”.

M: “Sissi”.

C: “Ma lia havi metu?”.

M: “Metu no, ma abbisogna fari – te ripeta – attintiona”.

C: “Ma chilla la tiliviosa mi mitte ansie”.

M: “Tu diva vidiri sulo i Tiggie fatti dai giurnalista e vidiri chilli sita del Ministeriero della Saluti e dell’Interna”.

C: “Ma stanna dicinna multa cuse”.

M. “Lassali futtiri”.