Di Lorenzo: “Stiamo crescendo, ma attraverso il lavoro possiamo crescere ancora”

Il difensore del Napoli a Sky: “L’Europeo? E’ un obiettivo importante per me, passa attraverso le prestazioni che faccio con il Napoli, quindi prima devo pensare alla mia squadra”

Dopo la vittoria contro il Torino, il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

E’ un gol pesante, considerando il risultato. Gattuso si fida di più di voi?

“Stiamo continuando a crescere, dobbiamo farlo ancora di più. Attraverso il lavoro possiamo crescere ancora. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra fisica e tosta. Siamo contenti dei tre punti, sono importantissimi per noi”.

Giovedì c’è la partita con l’Inter.

“Il primo obiettivo è arrivare in finale di coppa. Pensiamo partita per partita, è un obiettivo importante in una stagione in cui in campionato non abbiamo fatto benissimo. Ci teniamo alla Coppa Italia e vogliamo conquistare la finale”.

Pensi agli Europei? Farai parte della squadra di Mancini?

“E’ un obiettivo importante per me, passa attraverso le prestazioni che faccio con il Napoli, quindi prima devo pensare alla mia squadra poi spero di essere tra i 23. Sarebbe un obiettivo importante per me”.

Devi difendere meglio.

“Sicuramente sì. Devo migliorare in fase difensiva, stiamo lavorando tanto con il mister. Stiamo facendo tanto lavoro sulla linea. Spero, attraverso il lavoro, di fare un passo in avanti anche sotto questo aspetto”.

Meglio da terzino, oppure ti alleni anche come centrale?

“il terzino è il mio ruolo naturale, poi in caso di emergenza si fa anche il centrale. Ma se devo scegliere preferisco giocare da terzino”.