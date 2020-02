Demme, il top della giornata. Cosa vogliamo di più

Immobile (Lazio) stagione straordinaria per l’attaccante biancoceleste. Con Lazzari e Caicedo mette a ferro e fuoco la difesa della Spal. Raggiunge quota 25 reti in classifica. Il record di 36 marcature in un campionato realizzato da Higuain con il Napoli è a forte rischio. Che dire del 2 goal , un autentico capolavoro.