CorSport: quasi parità tra Lautaro e Mertens, ma il belga ha fatto quasi scena muta

I ritmi bassi forse non hanno aiutato nessuno dei due. Però entrambi hanno provato a darsi da fare. Dries spesso troppo solo davanti

Il Napoli vince a San Siro contro l’Inter ma tra Lautaro e Mertens finisce in parità, scrive il Corriere dello Sport. Con il belga in svantaggio, però, perché “ha fatto scena muta o quasi”.

L’unico lampo di Dries è stato l’assist per Zielinski alla fine del primo tempo, che però il polacco ha sprecato.

Molto più dentro la partita è apparso Lautaro, che “ha finito per scornarsi con i difensori avversari”.

“Ha tenuto botta, ha dato fastidio, ma senza mai trovare il lampo decisivo. Probabile che i ritmi bassi, del primo tempo in particolare, non abbiano aiutato né l’uno né l’altro. Anche se va riconosciuto che entrambi hanno provato a darsi da fare. In modo differente, evidentemente, visto che le caratteristiche sono diverse”.