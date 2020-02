CorSport: Coronavirus, i consigli dell’Inter a dipendenti e giocatori (che non abitano nelle zone rosse)

Vademecum per i calciatori, mail ai dipendenti, precauzioni da osservare. La macchina organizzativa del club nerazzurro non si fa trovare impreparata. Sospesi gli allenamenti delle giovanili

La macchina organizzativa dell’Inter non si è fatta trovare impreparata a gestire l’emergenza Coronavirus. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club nerazzurro non ha lasciato nulla al caso e ha inviato immediatamente consigli ai giocatori e mail ai dipendenti ed ha bloccato gli allenamenti delle giovanili.

“Ieri ad Appiano la squadra si è allenata regolarmente, sotto lo sguardo dell’ad Marotta e del ds Ausilio. I calciatori, preoccupati per questa situazione, sono stati riuniti e sono stati forniti loro gli stessi consigli e le stesse raccomandazioni che il Ministero della Salute dà a tutti i cittadini”.

Dunque le precauzioni per tutti, lavarsi spesso le mani, evitare i luoghi affollati, informarsi sul luogo di provenienza di collaboratori domestici e cercare di stare il più possibile a casa. Inoltre, la raccomandazione del club è stata quella di contattare lo staff medico all’insorgere di qualsiasi problema di salute.

Il quotidiano sportivo annota che comunque nessuno dei giocatori nerazzurri abita nei Comuni o aree al momento isolate.

Resta aperta la sede societaria,

“ma oggi chi non ha esigenze lavorative, è stato autorizzato via mail a non recarsi in viale della Liberazione”.

Oggi la prima squadra non si allenerà, ma il riposo era già stato autorizzato da Conte prima dello scattare dell’emergenza. Insieme al giorno libero, anche l’abolizione del ritiro di sabato prepartita, per la prima volta in stagione. Conte aveva intenzione di far ricaricare le batterie alla squadra.