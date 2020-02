CorMez: Napoli-Inter, esauriti in poche ore Curve e Distinti superiori

La vendita libera è iniziata ieri alle 15. I prezzi popolari e la voglia di esserci in una gara che può valere la qualificazione alla finale di Coppa hanno scatenato i tifosi

Ieri alle 15 è iniziata la vendita libera dei biglietti per Napoli-Inter di Coppa Italia e le ricevitorie sono state prese d’assalto dai tifosi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. In poche ore sono andati esauriti i tagliandi per gli anelli superiori delle Curve e per i Distinti. Complici i prezzi popolari e l’entusiasmo per le ultime vittorie del Napoli.

“In poche ore hanno registrato il tutto esaurito gli anelli superiori della Curva B, della Curva A e dei Distinti. I prezzi popolari hanno scatenato la corsa al biglietto, la voglia di esserci in una gara che può valere la qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo la vittoria di San Siro”.