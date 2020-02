CorMez: Mertens a Milik, “Se segni alla prima palla toccata devi esultare toccandoti il naso”

Il Corriere del Mezzogiorno spiega la particolare esultanza di Arkadius Milik dopo il gol segnato alla Sampdoria. L’attaccante polacco si è toccato il naso dopo la rete. E il motivo era una scommessa con il belga.

Qualcosa di simile a quanto successe in Europa League, contro il Salisburgo, partita finita 3-0 per il Napoli.

“In occasione dell’autorete di Onguènè, i due attaccanti spesso in competizione, mache si stimano molto, sono stati immortalati in uno scatto. L’attaccante belga l’ha riproposto sui social per rimediare, anche in quel caso, all’astinenza da gol: «Quindi hai il naso per i gol, eh? Posso prenderlo in prestito?», scrisse Mertens pubblicando una foto che lo vedeva con Milik sul terreno di gioco mentre provava a «portargli» via il naso”.