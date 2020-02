Convocati Barcellona: manca Sergi Roberto che si è infortunato

Le scelte di Setién per il match contro il Napoli. Per Serbi Roberto tre settimane di stop per lesione ad uno dei muscoli adduttori della coscia destra. Salterà anche il ritorno

Il Barcellona ha comunicato i convocati di Quique Setièn per la partita di martedì contro il Napoli. Il match è valido per gli ottavi di Champions League e si giocherà al San Paolo.

Tra i convocati blaugrana ci sono sei canterani e un giocatore non in lista. Si tratta del neo-acquisto Braithwaite che può essere impiegato solo in campionato e che quindi non potrà giocare con gli azzurri.

Non ci sarà Sergi Roberto. Gli è stata confermata una lesione ad uno dei muscoli adduttori della coscia destra. Per lui stop di tre settimane, dunque salterà anche il ritorno.

I convocati: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Alex Collado, Ansu Fati, Ronald Araujo, Sergio Akieme.