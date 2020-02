Commisso: “Nicchi? Daremo una risposta societaria. Ho parlato con Gravina in maniera cordiale”

Ieri Rocco Commisso e Gabriele Gravina si sono incontrati a Coverciano per le premiazioni per la panchina d’oro. Gravina ha preso le distanze da Nicchi, pur senza ovviamente sposare la causa del presidente viola.

Il Corriere dello Sport scrive che il presidente della Figc ha anche rassicurato sul fatto che nonostante i toni aspri della polemica non ci saranno sanzioni.

“Se ci saranno sanzioni? No, non è il momento”.

Commisso, da parte sua, ha parlato di un incontro dai torni cordiali

“Ho incontrato Gravina. È stato un appuntamento gentile, ma non ho parlato con Nicchi. Forse dovevo scoppiare prima. La Fiorentina deve essere rispettata, non voglio favori, ma la città merita rispetto, uguale a tutti gli altri club”.

Commisso ha raccontato cosa ha scatenato la voglia di parlare da parte sua.

Su Nicchi:

“Daremo una risposta societaria. Ma perché non va a rivedersi i tanti episodi che hanno visto coinvolta la Fiorentina? Gli arbitri sono come i giudici e in America i giudici non intervengono mai, se ne stanno zitti. Se temo una ripercussione? Tranquillo non sarò mai, ho già visto troppo. Ma ho parlato con Gravina in maniera cordiale”.