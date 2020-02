Capello: il mercato del Napoli è stato intelligente

Sulla Gazzetta dello Sport il parere sul mercato. Investimenti fondamentali nella volata per un posto in Europa League. Si è guardato al futuro puntando sui giovani

Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Capello dà una sua valutazione del mercato invernale di riparazione. E naturalmente cinta anche quello di Napoli e Fiorentina, che sono state le due squadre più attive in questo senso. Capello definisce il loro mercato intelligente.

Questo il suo commento:

“Napoli e Fiorentina sono le altre squadre che escono più forti dal mercato di gennaio. Hanno speso somme importanti e compiuto investimenti intelligenti, fondamentali nella volata per un posto in Europa League. In generale, è stato un mercato intelligente: si è guardato al futuro, puntando sui giovani”.