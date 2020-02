«Autostrade ci chiamò per sapere quanto costava sostituire i sensori del Morandi. Non se ne fece nulla»

Al Corriere della Sera parla l’amministratore della ditta che installò il sistema di sicurezza che nel 2015 andò fuori uso. Il costo per la riparazione era di 10mila euro. Avrebbe fornito dati sulle cause del crollo

Sul Corriere della Sera le dichiarazioni di Alessandro Paravicini. E’ l’amministratore della società romana Tecno.el, che sistemò sul Ponte Morandi i famosi sensori che avrebbero dovuto prevenire rischi di stabilità. Sensori che, però, danneggiati nel 2015, non furono mai sostituiti. Oggi è un testimone nell’indagine sul crollo.

Nessuna riparazione, dunque, nonostante il prezzo non fosse esoso.

Paravicini esclude, tuttavia, che Autostrade non abbia riparato i sensori per un problema di costo.

«Non penso proprio che il motivo della rinuncia fosse di natura economica. Forse avevano pensato di far rientrare la spesa nell’intervento più complessivo e strutturale di retrofitting che era stato programmato e che purtroppo non hanno realizzato. Come quando c’è una lavatrice che traballa e non si cambia il pezzo ma si attende di sostituirla interamente».