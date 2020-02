Atalanta e Milan pareggiano in casa

I bergamaschi non vanno oltre il 2-2 col Genoa, i rossoneri senza Ibra si lasciano fermare a San Siro dal Verona. Domani sera Samp-Napoli

Giornata di risultati favorevoli al Napoli, in ottica Europa. Ieri sera la Roma ha perso 4-2 in casa del Sassuolo. L’Atalanta ha pareggiato 2-2 in casa contro il Genoa; il Milan, senza Ibrahimovic, pareggia 1-1 a San Siro contro il Verona.

Roma e Atalanta sono al quarto posto con 39 punti. Poi a 32 ci sono Milan, Cagliari e Parma, a 20 Verona e Bologna. Il Napoli, al momento, è a 27. Giocherà domani sera a Marassi contro la Sampdoria.