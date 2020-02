Agnelli e Sarri a cena dove Agnelli promise ad Allegri che sarebbe rimasto alla Juventus

Oggi il quotidiano La Stampa dà notizia di una cena tra Agnelli Sarri (poi li ha raggiunti Paratici) in un ristorante di Torino caro ad Agnelli: “Il Bastimento”. Si vede la foto con Agnelli e Sarri che mangiano in cucina. Nello stesso ristorante – scrive La Stampa – Agnelli e Allegri cenarono prima della rimonta sull’Atletico Madrid.

Cambiano gli allenatori nella Juve, ma non il luogo e l’abitudine di cenare con il presidente per incontrarsi lontano dalla Continassa. Andrea Agnelli è un cliente affezionato del “Bastimento” e proprio le ultime cene con Massimiliano Allegri erano state consumate nel locale di via Della Rocca. Compresa quella dei primi di marzo di un anno fa, pochi giorni prima del famoso Juve-Atletico di Champions con la tripletta ribaltatutto di Ronaldo, quando Agnelli e Allegri strinsero il patto per andare avanti in ogni caso anche in futuro, con la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020.