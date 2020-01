Ziliani: che senso ha per la Juve pagare Ronaldo 31 milioni e non vincere trofei internazionali?

Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani scrive degli stipendi milionari pagati dalla Juventus ai suoi calciatori.

Secondo il Global Sport Salaries, nella classifica dei calciatori di Serie A che hanno gli stipendi più alti, nove sono della Juventus (Ronaldo, De Ligt, Higuain, Dybala, Rabiot, Ramsey, Pjanic, Douglas Costa e Khedira). La Juve è sul podio mondiale con Barcellona e Real Madrid. Per la precisione, i bianconeri pagano 9 milioni, 9,92 il real e 10,9 il Barcellona. Ma a che pro, per la Juve? Si chiede Ziliani.

Negli ultimi 15 anni, il Barcellona ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 3 Mondiali per club:

Il Real, che per stipendi si colloca al secondo posto nel mondo, nello stesso arco temporale ha vinto 4 Champions, 3 Supercoppe Uefa, 4 Mondiali per club

E la Juve? Nessun trofeo internazionale:

In compenso, ha fatto incetta di scudetti, Coppe Italia e Supercoppe italiane.

“e con 8 titoli consecutivi guida la classifica dei club con la striscia più lunga in corso a pari merito con Celtic (Scozia), Ludogorets (Bulgaria) e The New Saints (Galles), non esattamente il massimo in quanto ad appeal del brand, per usare termini cari al management juventino, dal chief football officer Paratici al chief financial officer Marco Re”.